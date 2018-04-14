Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии сдачи еще одного двора в рамках проекта "Наш двор" - ФОТО

14 апреля очередной двор, благоустроенный в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA, реализуемого при поддержке исполнительной власти районов по городу Баку, передан в распоряжение жителей. Очередной обновленный двор расположен в поселке Локбатан Гарадагского района, на улице Интигама Набиева, в квартале, где проживает свыше 4 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также массовой высадке деревьев, проходившей во время мероприятия.

Основная цель проекта "Наш двор" - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе площадью 2 гектара, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти Гарадагского района в рамках проекта "Наш двор", с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены развлекательные сооружения, созданы футбольная площадка и небольшая площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных площадок - добиться того, чтобы молодежь вела здоровый образа жизни, укрепления их здоровья, эффективной организация досуга, в том числе формирования у них рефлекса систематических занятий спортом. Во дворе создана также специальная площадка для выгуливания животных.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Наряду с восстановлением озеленений, имеющихся на территории двора, дополнительно высажено около 500 деревьев и кустарников.

Отметим, что старт проекту "Наш двор" был дан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Двор, сданный в пользование жителей в поселке Локбатан, является третьим двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.