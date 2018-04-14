Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии сдачи еще одного двора в рамках проекта "Наш двор" - ФОТО

14 апреля 2018 22:09

14 апреля  очередной двор, благоустроенный в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA,  реализуемого при поддержке исполнительной власти районов по городу Баку, передан в распоряжение  жителей. Очередной обновленный двор расположен в поселке Локбатан Гарадагского района, на улице Интигама Набиева, в квартале, где проживает свыше 4 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ,  вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие  в открытии двора, а также массовой высадке деревьев, проходившей во время мероприятия.

Основная цель проекта "Наш двор" -  моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание  безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе  площадью 2 гектара, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти  Гарадагского района в рамках проекта "Наш двор", с  целью создания благоприятных условий для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья  и для развития детей всех возрастных групп установлены развлекательные сооружения, созданы футбольная площадка и небольшая  площадка  со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных площадок - добиться того, чтобы молодежь вела здоровый образа жизни, укрепления их здоровья, эффективной организация досуга, в том числе  формирования у них рефлекса систематических занятий спортом. Во дворе создана также специальная площадка для выгуливания животных.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Наряду с восстановлением озеленений, имеющихся на территории двора, дополнительно высажено около 500 деревьев и кустарников.

Отметим, что старт проекту "Наш двор" был дан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Двор, сданный в пользование жителей в поселке Локбатан, является третьим двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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