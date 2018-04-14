В Ереване митингующие против Саргсяна ворвались в офис Общественного радио
14 апреля 2018 22:50 180
В армянской столице Ереване протестующие против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром ворвались в здание Общественного радио Армении, передает Aysor.
Как сообщается, организатором акции протеста является представитель оппозиции и глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян. Он и его сторонники проникли в здание радиостанции и требуют вывести их в прямой эфир. Позднее он извинился за свои действия и объяснил их стремлением бороться с "информационной блокадой". В полиции назвали произошедшее правонарушением, которое может повлечь за собой уголовную ответственность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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