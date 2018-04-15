Началось заседание ЦИК по итогам выборов Президента Азербайджана

Стартовало заседание Центризбиркома (ЦИК) Азербайджана по итогам президентских выборов, прошедших в стране 11 апреля.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно требованиям Избирательного кодекса АР, ЦИК примет решение о представлении протокала по итогам выборов вместе с соответствующими документами в Конституционный суд Азербайджана. По предварительным данным, деействующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86,03 процента голосов избирателей по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней.

Председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал 3,02 процента, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,11 процента, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев - 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев - 0,74 процента голосов.