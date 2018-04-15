Похороны выживших на "Мехсул": пощечина радикальной оппозиции от общества

Партия Народного фронта и "Национальный Совет демократических сил" ("Нацсовет") вчера провели очередную акцию протеста в центре Баку.

Гротескное подобие митинга началось в 15.00 и продлилось до 17.00. В акции участвовали сторонники партии "Народного фронта Азербайджана", партий "Мусават" и "Халг", движений Союза мусульман, NİDA, а также ряда мелкотравчатых прооппозиционных неправительственных и молодежных организаций, ратующих - кто бы сомневался - за "истинные ценности демократии и открытого общества".

Начавшийся с опозданием на полчаса митинг проходил на стадионе "Мехсул" у станции метро "Иншаатчылар". Те, кто не поленился прийти на стадион, до окончания криков с трибуны, покидали стадион. Скука, знаете ли, держащие плакаты откровенно зевали, чуть не вывихивая челюсти.

В митинге приняли участие приблизительно тысяча человек, среди которых было очень много журналистов, просто зевак, пришедших поглазеть на бесплатное действие, а также продавцов семечек, пирожков и сигарет.

Напомним, что прошлый митинг оппозиции состоялся 31 марта. Тогда его посетили "аж" 1200 человек, что тоже, увы, не может считаться хорошей статистикой для Али Керимли, Джамиля Гасанли и Арифа Гаджилы.

Кстати, вчера западный мир отмечал день трагедии "Титаника", британского трансатлантического парохода, второго лайнера класса "Олимпик", 14 апреля 1912 года потерпевшего крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.

И вчера местные демократы-радикалы-борцы со всеми и вся провели митинг. По их словам, они недовольны результатами президентских выборов, считают проведенное 11 апреля общенациональное голосование неправедным делом, вызовом для ума и болью для сердец истинных, как они, радетелям процветания и развития страны людей.

Ну и в кучу, скорее всего, митинг надо следовало - а собственно, почему бы и нет - приурочить к трагедии "Титаник", ибо азербайджанская оппозиция, как и та стальная громадина, затонула. Чудом выживших подобрали, их мало, они бессильны и боятся моря.

Если "Титаник" потопил айсберг, то местная радикальная оппозиция стала жертвой собственных непомерных амбиций, микроскопического уровня мышления, бредовых галлюцинаций, отсутствия понимания элементарных правил политического выживания и развития.

Председатель ПНФА Али Керимли, исполнительный продюсер "Нацсовета" Джамиль Гасанли и председатель самого себя, а также завскладом "Мусават" Ариф Гаджилы рьяно, яростно и не покладая слов призывали граждан на "Мехсул", чтобы они, то есть "гордый, свободный и неподкупный народ", как без устали говорил Керимли, высказали свое "фи" результатам президентских выборов.

Общая стилистика де-юре председателя ПНФА, а де-факто фейсбучного блогера Али Керимли сводилась к словам "Пацаны, че кого?! Айда на митинг, заценим выборы!"

По его словам, положение властей Азербайджана шаткое. Ну как же, 12 апреля в Баку была проведена пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ, где они огласили предварительный доклад.

Миссии наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ разошлись в оценке прозрачности и демократичности азербайджанского плебисцита.

Наблюдатели от Содружества считают, что выборы были свободными, легитимными и прозрачными. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, миссия не выявила. Аналогичной позиции придерживается миссия наблюдателей от ШОС.

БДИПЧ ОБСЕ, напротив, считает, что выборы прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции. По их мнению, честные и свободные выборы "невозможны" в стране при нынешнем политическом климате. Наблюдатели заявили на пресс-конференции, что зафиксировали 17 случаев (!) намеренной фальсификации голосов.

Естественно, что предвзятый отчет миссии ОБСЕ вызвал бурю возмущения у присутствующих на пресс-конференции азербайджанских журналистов и представителей общественности. Они прервали оглашение отчета и призвали наблюдателей не оскорблять страну.

Между тем, небезызвестная Хадиджа Исмайлова, не приминув случаем, спросила докладчиков, были ли им предложены взятки или подарки во время пребывания в стране. Специальный координатор наблюдателей от ОБСЕ Нильза де Сена возмутилась и заявила, что наблюдатели "не получали от властей таких предложений". "Это какая-то шутка", - сказала она.

Что касается самого доклада наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ, эта филькина грамота идет вразрез с волеизъявлением азербайджанского народа и является полностью субъективной.

Но не для доморощенных "глашатаев свободы", кои призывали граждан на стадион "Мехсул", дабы, увидев их, как они писали в своих фейсбучных профилях, убоялась власть и стушевавшись, передала бразды правления страной им, таким смелым, умным и, вообще, мудрым оппозиционным лидерам.

Прослышав про доклад БДИПЧ ОБСЕ, рассупонились оппозиционно-виртуальные старики, разбухались, в знак протеста делов наделали по всему Фейсбуку грозных воззваний. Они именно те, кто давно и бесповоротно трансмутировали в виртуальных крикунов, поныне считающих себя предводителями уездной оппозиции.

И таких воистину былинных примеров высокой духовности и патриотизма простого лидера оппозиции - великое множество, а вокруг - чудеса, и самые главные из них творят, конечно же, Али Керимли и Джамиль Гасанли. Хотя все знают, допустим, что они стали печальными лошадками политического дурновкусия и отсутствия логики.

После президентских выборов Али Керимли в социальных сетях в скафандре поверх батискафа лихорадочно крутился в центрифуге пропаганды своих замшелых идей в рамках подготовки к митингу и прорабатывал сюжеты: Али Керимли перед многомиллионной толпой натуженно толкает речь, Али Керимли три часа преследует метеорит и прихлопывает его обычной мухобойкой, Али Керимли ловит всех депутатов и отнимает их мандаты, Али Керимли с Джамилем Гасанли после воспарения на небеса в ходе приземления приручают орлов и склоняют к сотрудничеству ежей на траве стадиона "Мехсул".

Бывало, замечтавшись, Али Керимли засыпал сном властелина мира, причмокивал в объятиях Морфея, а на следующий день выяснилось, что Ариф Гаджилы и Джамиль Гасанли все перепутали: на самом деле за предшествующие домитинговские дни его рейтинг-пигмей вырос всего на 21 никчемный "лайк", и то не факт. Это был, конечно, удар выше пояса, но А.Керимли перенес его стоически. В конце концов, 21 "лайк" при его ушлости в амплуа политического блогера, изрыгателя проклятий и снимателя покров с несуществующих големов - это тоже очень много, все его убоятся, а Арифа Гаджилы можно будет в кармане носить.

А между тем, зло в виде реальности и горькой правды не дремало. Воспользовавшись поствыборными чудесами в фейсбучном профиле Али Керимли, вскружившими ему голову, оно вероломно напало на мирного Джамиля Гасанли, в результате чего он испугался самого себя, стал еще более злым, агрессивным и начал проклинать всех, даже себя.

Таким образом, очевидно, что пытался показать, - это он, лидер "Нацсовета" не какой-нибудь гопник с силиконовой кормой, который набрасывается на себе подобных в оппозиционных собирунах на корточках и с семками, предпочитая тявкать на сильную власть с безопасного расстояния, а чуть что, сразу в кусты и кораблики прятать.

Д.Гасанли наоборот, вот. Ни у кого против нее шансов нет, тем более, что он и другой шпажист-стажер Али Керимли созывают всех на митинг.

Они кричали, что власть должна повиниться, а то стыд такой, что и словами не высказать.

Вчерашний митинг стал очередным доказательством уже ставшей прописной истиной горестного, жалкого положения азербайджанской оппозиции, состоящий из склок, раздоров, взаимных обвинений, безосновательных наветов на власть и эфемерных упований в стиле "заграница нам поможет".

Нынешние нацдеки, медленно, но верно превращающиеся в нацболов, а также либеральная братия и временно примкнувшие к ним религиозные радикалы вряд ли привлекают Запад.

Мир стал другим, не однополюсным и наивные надежды, грустные надежды на митинги, бойкоты или филиппики в социальных сетях, а также на разную политшваль, ошивающую под личиной "политэмигрантов-блогеров" в европейских странах, не помогут Али Керимли, Арифу Гаджилы и Джамилю Гасанли.

Они до сих пор не поняли, что эпоха абсолютного доминирования Запада и естественной зависимости постсоветских стран от сильных западных держав, от определяющей конъюнктуру мировой политики оценки некоторых международных и европейских структур сгинула в Лету. Обыденная тактика бойкотов, эмоциональных выпадов, лжи и истерии не работает, не приносит никаких результатов.

Азербайджанская оппозиция бессильна, запуталась в нескончаемой череде алогичных, бессвязных и абсурдных действий. Чего мы и увидели вчера на стадионе "Мехсул".

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az