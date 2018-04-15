Минобороны Азербайджана об очередной провокационной лжи армян
15 апреля 2018 23:38 217
Распространенная в армянских СМИ информация о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли автомобильную дорогу Баганис-Воскепар - очередной вымысел.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.
"Это очередная провокационная ложь армянской стороны", - заявили в министерстве.
Отметим, что армянские СМИ в воскресенье распространили информацию о том, что якобы 15 апреля азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового вида оружия в направлении села Баганис. И в целях безопасности был перекрыт участок автотрассы Баганис-Воскепар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15 апреля 23:16 415
Армения пытается переписать соглашение ЕС с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ
15 апреля 23:15 257
Снятие напряженности между Россией и США в интересах Баку - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ
15 апреля 22:14 383
Похороны выживших на "Мехсул": пощечина радикальной оппозиции от общества
15 апреля 21:45 1 065
Саргсян рассчитывает стать премьером за счет... Нахчывана - ПОДРОБНОСТИ
15 апреля 21:15 327
Азербайджан - самая стабильная страна в регионе - РОССИЙСКИЙ ПОЛИТОЛОГ
15 апреля 23:48
На выборах президента Монтенегро побеждает Мило Джуканович
15 апреля 23:38
Минобороны Азербайджана об очередной провокационной лжи армян
15 апреля 23:06
Саммит ЛАГ обвинил власти Сирии в применении химоружия
15 апреля 22:51
В Париже байкеры устроили протест из-за ограничений скорости
15 апреля 22:33
Усейн Болт стал диджеем
15 апреля 22:29
Российская гимнастка: Ехала в Баку за "золотом"
15 апреля 22:29
Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине
15 апреля 22:28
Золотой медалист: Счастлив выступать в Баку на Чемпионате Европы
15 апреля 22:18
Обзор матча между «Габалой» и «Сабаилом» - ВИДЕО
15 апреля 22:05
Ağsuda dəhşətli yanğın: Çörək sexi kül oldu - VİDEO
15 апреля 22:06
Şimal bölgəsinə qar yağdı - VİDEO
15 апреля 22:05
Масштабный природный пожар в Австралии подступает к Сиднею
15 апреля 21:53
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии
-
15 Апр. 12:44 9 043
-
15 Апр. 19:34 7 108
-
15 Апр. 08:58 3 571
-
15 Апр. 16:16 3 341
-
15 Апр. 11:35 2 661