Протестующие возводят баррикады в центре Еревана

В Ереване сегодня с раннего утра стартовали акции неповиновения. Перекрываются протестующими центральные улицы, центр города практически парализован. Тем временем полиция блокирует станции метро, усиливает свои ряды. И так далее.

Но есть ощущение, что армянская оппозиция устроила все это просто от нечего делать - в стране безработица, людям и так нечего делать, почему бы не посидеть на чистом воздухе, не пообщаться, не покричать. Ощущение вытекает из того факта, что протесты в той или иной форме длятся уже не первый день, а власти продолжают делать свое дело, словно ничего и не происходит. Например, сколько бы не оглушал лидер протестов Никол Пашинян улицы Еревана своим громкоговорителем, а правящая партия преспокойно провела свое "историческое" заседание вдали от столицы и выдвинула Сержа Саргсяна на пост премьера. Нет никаких сомнений, что завтра парламентское большинство проголосует за его кандидатуру и к вечеру у Армении уже будет новый "император".

По мнению аналитиков Первого Информационного, вообще, складывается такое впечатление, словно мы имеем дело с двумя Армениями, которые никак не могут встретиться лицом к лицу. Никол Пашинян с несколькими сотнями или тысячами сторонников парализовал центр Еревана, а власти с безмятежной последовательностью готовятся к заседанию парламента 17 апреля - к премьерству Сержа Саргсяна.

Обдим словом, все как в русской поговорке - Васька слушает да ест...

А тем временем с утра, как пишут армянские СМИ, в Ереване начались студенческие волнения.

По информации Новости-Армения, протестующие перешли к активным действиям: перекрыт перекресток проспект Баграмяна - улица Московяна. Постепенно стягиваются баррикады. В центре города уже возникли многометровые пробки.

Между студентами и полицейскими произошла потасовка. Последние требуют, чтобы первые не ограничивали право на перемещение граждан. Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

"Мы не должны впадать в эйфорию, но если еще несколько тысяч сограждан к нам присоединятся, то мы готовы осуществить смену власти", - сказал Пашинян, сообщив, что участники акции планируют в течение 1-2 часов перекрыть многие столичные улицы.

Однако пока трудно сказать, станут ли протесты массовыми и примут ли хронический характер, когда завтра парламент посадит на трон ненавистного нации Сержа Саргсяна.

Зульфугар Ибрагимов