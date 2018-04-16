Сенат Аризоны принял документ, подтверждающий территориальную целостность Азербайджана - ФОТО

Сенат американского штата Аризона принял прокламацию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, документ был зачитан в ходе пленарного заседания Сената заместителем председателя Сената Джоном Каваной (John Kavanagh), после чего единогласно принят. Председатель Сената и его заместитель представили прокламацию генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

В документе, подписанном председателем Сената Стивом Ярброу (Steve Yarbrough), отмечается, что 100 лет назад азербайджанский народ создал первую светскую и демократическую республику в мусульманском мире, которая сумела в короткий срок реализовать прогрессивные реформы, впервые в мусульманском мире и даже раньше, чем во многих ведущих странах мира того времени, предоставила женщинам право голосования.

В документе говорится, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США были одним из первых государств, которые признали Азербайджан и установили с ним дипломатические отношения, и что США и Организация Объединенных Наций однозначно признали и поддержали суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В Прокламации также подчеркивается, что после обретения независимости, укрепляя свой суверенитет и независимость, Азербайджан стал одним из самых стремительно развивающихся и модернизирующихся государств в мире, а сегодня, обладая самой крупной экономикой в регионе, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В прокламации говорится, что после терактов 11 сентября Азербайджан всесторонне поддержал США, отправил миротворческие силы в Афганистан и успешно сотрудничал в борьбе против распространения оружия массового уничтожения, терроризма, незаконного оборота наркотиков и торговли людьми. Кроме этого, высоко оценивается вклад Азербайджана в энергетическую безопасность США, Европы и Израиля. В документе подчеркивается необходимость дальнейших отношений с такими союзными государствами как Азербайджан.

В документе отмечается, что при посредничестве Генконсульства в Лос-Анджелесе, Азербайджан в последние годы установил крепкие связи с Аризоной.

В конце прокламации отмечается, что Сенат штата Аризона выражает решительную поддержку независимости, суверенности и территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ. В документе подчеркивается важность усиления стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

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