Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

16 апреля 2018 14:39

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Азербайджан в первой половине июня.

Об этом Report сообщил содокладчик ПАСЕ Штефан Шеннак, передает Day.Az.

По го словам, в настоящее время стороны согласовывают точную дату визита. 

Напомним, содокладчики Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак 11 апреля находились в Баку в составе наблюдательной миссии ПАСЕ за президентскими выборами в Азербайджане. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az