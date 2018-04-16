Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан
16 апреля 2018 14:39 141
Содокладчики мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Азербайджан в первой половине июня.
Об этом Report сообщил содокладчик ПАСЕ Штефан Шеннак, передает Day.Az.
По го словам, в настоящее время стороны согласовывают точную дату визита.
Напомним, содокладчики Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак 11 апреля находились в Баку в составе наблюдательной миссии ПАСЕ за президентскими выборами в Азербайджане.
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