Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Азербайджан в первой половине июня.

Об этом Report сообщил содокладчик ПАСЕ Штефан Шеннак, передает Day.Az.

По го словам, в настоящее время стороны согласовывают точную дату визита.

Напомним, содокладчики Сезар Флорин Преда и Штефан Шеннак 11 апреля находились в Баку в составе наблюдательной миссии ПАСЕ за президентскими выборами в Азербайджане.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook