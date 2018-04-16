Прокламация штата Аризоны в поддержку Азербайджана - очередной успех азербайджанской дипломатии

Принятие сенатом американского штата Аризона прокламации, подтверждающей территориальную целостность Азербайджана, является очередным успехом азербайджанской дипломатии.

Такое мнение высказал Day.Az политолог Бахадур Ниязов.

По его словам, позиция мировых держав, в частности, США в поддержку территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ Азербайджана является показателем политики нашей страны, внешнеполитического курса, проводимого с момента независимости.

Политолог привлек внимание к тому, что в документе отражены сразу несколько пунктов, указывающих на интерес американской стороны к истории, политическому становлению и экономическому развитию страны.

"Азербайджан является одной из немногих мусульманских стран, которая проводит многовекторную политику в регионе и мире, с мнением и позицией которого считаются мировые державы. Данный документ также это подтверждает. На мой взгляд, самым важным пунктом этого документа является призыв к усилению стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Этот факт говорит о высокой оценке и значимости Азербайджана в регионе и мире. То, что в прокламации отмечено о развитии экономики Азербайджана после обретения независимости и становлении его как стремительно развивающегося государства Южного Кавказа, показывает особый интерес западных партнеров к процессам модернизации в стране и в целом в регионе", - сказал наш собеседник.

По оценкам политолога, решительная поддержка независимости, суверенности и территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ свидетельствует о взаимной заинтересованности американской стороны в поддержке и расширении связей с Азербайджаном.

Матанат Насибова