Глава Римской католической церкви в Баку: Мультикультурализм стал национальной идеологией в Азербайджане

Эксклюзивное интервью Day.Az c главой Римской католической церкви в Азербайджане, епископом Владимиром Фекете.

За восемь лет проживания в Азербайджане я стал очевидцем того, что в Азербайджане мирно проживают представители всех народов и конфессий, религий. Это говорит о присутствии мультикультурализма и толерантности, которые поддерживаются в стране на высоком государственном уровне. Как и многие иностранцы, проживающие в Баку, считаю, что толерантность - это не просто понятие, а образ жизни в этой стране, мы все его проживаем. Трудно не согласиться с тем, что религиозная терпимость и уважение к ней имеют глубокие исторические корни в Азербайджане.

Это очевидно при взгляде на бережное отношение к религиозным ценностям в вашей стране. В Баку постоянно реставрируются и строятся мечети, церкви, синагоги, храмы, меня как верующего человека это очень радует. Я уже говорил об этом и повторю в очередной раз, что за период проживания в Азербайджане у меня сложилось устойчивое представление о том, какой должна быть настоящая модель мультикультурализма. На мой взгляд, мультикультурализм, который провозглашается в Азербайджане, является своего рода национальной идеологией, которая в чем-то определяет общенациональное развитие. Благодаря этому удалось создать успешную модель общения людей различных исповеданий и религий, и сегодня я могу от имени католиков, которые составляют небольшую часть общества (имею в виду местных католиков, а также иностранных), сказать о том, что все они чувствуют себя в Азербайджане достаточно защищенно и комфортно. Очень ценно для меня и то, что лидеры различных конфессий в Азербайджане хорошо общаются, сохраняют дружеские отношения. Это важное достижение, и основой этому, опять-таки, наверняка, является государственная политика страны.

Азербайджан - светское государство и вместе с тем он сохраняет и оберегает ценности ислама, христианства и других вероисповеданий. Этот существенный показатель может служить примером для ряда стран как Востока, так и Запада.

Положительным фактором, на мой взгляд, является и финансовая поддержка руководства религиозных общин, в то же время - это признак уважения, солидарности, которые мы очень ценим.

Мне, как иностранцу, особенно приятно осознавать, что в Азербайджане ко всем религиозным конфессиям проявляют одинаковое отношение. Для всех созданы необходимые условия для отправления религиозных обрядов, а также благоприятная среда для сохранения самобытности каждой из религий.

Полагаю, что признание и восприятие Азербайджана как одного из важных центров межкультурного и межрелигиозного диалога в мире является результатом государственной политики.

Это видно на примере того, что 2016 год остался в истории страны как официально объявленный "Год мультикультурализма", а 2017 год запомнится как "Год исламской солидарности".

Думаю, вне всякого сомнения, Азербайджан как государство, показывающее пример глубокого уважения к религиям и вероисповеданию, будет и впредь воспитывать молодежь и будущие поколения в духе идей толерантности, мультикультурализма и развиваться как независимая страна, проводящая государственную политику, приверженную принципам гуманизма и человеколюбия.

Уверен, что у Азербайджана светлое и надежное будущее, и этому во многом способствует готовность общества двигаться вперед и развиваться, удерживая высокую планку страны-лидера Южного Кавказа.

Матанат Насибова