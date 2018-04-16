Продажные "Известия" и сантехник Саргсян - что между ними общего

Уже не раз говорилось о том, что многие ведущие российские СМИ попадают под армянское влияние. Кто-то платит зарплату сотрудника за счет армянской общины, кому-то добрые армянские сограждане оплачивают отдых на Багамах. А немалое число органов медиа оказалось под прямым и непосредственным руководством, скажем так, лиц армянской национальности. Богатая община постепенно выкупает у России ее медиа-пространство.

"Известия" получили Арсения Оганесяна два года назад. До этого новый главред был заместителем губернатора Калужской области.

В прошлом году армянство заполучило ООО "Сноб Медиа". Его купила Марина Геворкян, работающая в компании с 2009 года и занимавшая с 2012 года пост генерального директора ООО "Сноб Медиа". Всем хорошо известно также имя главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян, гендиректора и президента издательского дома "News Media", главы холдинга "Балтийская медиагруппа" Арама Габрелянова. А полгода назад управление спортивным каналом "Матч ТВ" перешло к "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), гендиректором которого является Артур Джанибекян, управляющий всем известным армянизировавшимся телеканалом ТНТ.

Все это было бы ничего, но, к сожалению, окончание фамилий руководителей органов СМИ непременно сказывается на отношении к армяно-азербайджанскому конфликту, Армении и Азербайджану.

Это можно сказать и по интервью экс-президента Сержа Саргсяна, который разговорился в беседе с корреспондентом "Известий" как птица-говорун. Только в отличие от мультипликационного персонажа, умом и сообразительностью без одного дня премьер Армении не обладает.

Думается, не стоит вдаваться в подробности болтовни Саргсяна. В ближайшие дни у этого деятеля еще будет много возможностей выступать и мести языком. Отметим только, что российские издания, в другое время корректирующие и подрезающие высказывания по карабахскому конфликту тех или иных представителей Азербайджана, чтобы, дескать, соблюдать нейтралитет, почему-то забывают о балансе, когда языком чешут представители Армении. Саргсян разболтался вовсю, помимо собственного премьерства и ЕАЭС, высказал свое бесценное мнение по карабахскому урегулированию,"независимости" Карабаха, будущему оккупированных территорий Азербайджана, соответствующим образом мотивируя и настраивая российского читателя.

Конечно, какой спрос с Сержа Саргсяна. Но вот само издание должно было соблюдать рамки приличий, независимо от предпочтений своего руководства. Но они не были соблюдены - интервью проиллюстрировано неподобающим фотоматериалом - фотографией провокационного содержания с надписью "Добро пожаловать в свободный Арцах". Как-то не думается, что фото было выбрано случайно. Как раз нет - оно подобрано под размышления главы страны-оккупанта и бывшего полевого командира о "свободном Арцахе". И если с карабахского военного преступника, действительно, спроса никакого кроме трибунала, то "Известия" могли бы поберечь свою репутацию и постараться придерживаться если уж не международного законодательства интересов азербайджано-российского партнерства, то хотя бы официальной позиции собственных, российских властей на данный вопрос.

Хотелось бы еще раз повторить - если одной из сторон конфликта предоставляется трибуна для клеветы в адрес другой стороны, а слова последней подвергаются цензуре, это называется не иначе как предвзятым отношением. Касается это не только "Известий", но и многих других российских изданий.

Свобода информации хороша тогда, когда она справедлива для всех сторон. Когда это правило будет распространяться и на Азербайджан, тогда и на непристойное фото в интервью Саргсяна газете "Известия" можно будет махнуть рукой.

Зульфугар Ибрагимов