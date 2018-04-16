Продажные "Известия" и сантехник Саргсян - что между ними общего

16 апреля 2018 22:30

Уже не раз говорилось о том, что многие ведущие российские СМИ попадают под армянское влияние. Кто-то платит зарплату сотрудника за счет армянской общины, кому-то добрые армянские сограждане оплачивают отдых на Багамах. А немалое число органов медиа оказалось под прямым и непосредственным руководством, скажем так, лиц армянской национальности. Богатая община постепенно выкупает у России ее медиа-пространство.  

"Известия" получили Арсения Оганесяна два года назад. До этого новый главред был заместителем губернатора Калужской области.

В прошлом году армянство заполучило ООО "Сноб Медиа". Его купила Марина Геворкян, работающая в компании с 2009 года и занимавшая с 2012 года пост генерального директора ООО "Сноб Медиа". Всем хорошо известно также имя главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян, гендиректора и президента издательского дома "News Media", главы холдинга "Балтийская медиагруппа" Арама Габрелянова. А полгода назад управление спортивным каналом "Матч ТВ" перешло к "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), гендиректором которого является Артур Джанибекян, управляющий всем известным армянизировавшимся телеканалом ТНТ.

Проармянский ТНТ серьезно прокололся. Кого клоуны Джанибекяна теперь рискнут оскорбить?

Все это было бы ничего, но, к сожалению, окончание фамилий руководителей органов СМИ непременно сказывается на отношении к армяно-азербайджанскому конфликту, Армении и Азербайджану.

Это можно сказать и по интервью экс-президента Сержа Саргсяна, который разговорился в беседе с корреспондентом "Известий" как птица-говорун. Только в отличие от мультипликационного персонажа, умом и сообразительностью без одного дня премьер Армении не обладает.

Думается, не стоит вдаваться в подробности болтовни Саргсяна. В ближайшие дни у этого деятеля еще будет много возможностей выступать и мести языком. Отметим только, что российские издания, в другое время корректирующие и подрезающие высказывания по карабахскому конфликту тех или иных представителей Азербайджана, чтобы, дескать, соблюдать нейтралитет, почему-то забывают о балансе, когда языком чешут представители Армении. Саргсян разболтался вовсю, помимо собственного премьерства и ЕАЭС, высказал свое бесценное мнение по карабахскому урегулированию,"независимости" Карабаха, будущему оккупированных территорий Азербайджана, соответствующим образом мотивируя и настраивая российского читателя.

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Конечно, какой спрос с Сержа Саргсяна. Но вот само издание должно было соблюдать рамки приличий, независимо от предпочтений своего руководства. Но они не были соблюдены - интервью проиллюстрировано неподобающим фотоматериалом - фотографией провокационного содержания с надписью "Добро пожаловать в свободный Арцах". Как-то не думается, что фото было выбрано случайно. Как раз нет - оно подобрано под размышления главы страны-оккупанта и бывшего полевого командира о "свободном Арцахе". И если с карабахского военного преступника, действительно, спроса никакого кроме трибунала, то "Известия" могли бы поберечь свою репутацию и постараться придерживаться если уж не международного законодательства интересов азербайджано-российского партнерства, то хотя бы официальной позиции собственных, российских властей на данный вопрос.

Хотелось бы еще раз повторить - если одной из сторон конфликта предоставляется трибуна для клеветы в адрес другой стороны, а слова последней подвергаются цензуре, это называется не иначе как предвзятым отношением. Касается это не только "Известий", но и многих других российских изданий.

Свобода информации хороша тогда, когда она справедлива для всех сторон. Когда это правило будет распространяться и на Азербайджан, тогда и на непристойное фото в интервью Саргсяна газете "Известия" можно будет махнуть рукой.

Зульфугар Ибрагимов

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