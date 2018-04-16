Протестующие из Гюмри спешат на помощь Еревану

Как сообщает корреспондент "Айкакан жаманак" из Гюмри, во время митинга на Театральной площади активисты выступили с объявлением. Через полчаса они отправятся в Ереван и присоединятся к гражданам, борющимся в столице, передает Day.Az.

"В Гюмри, по большому счету, нет повестки. Поскольку события разворачиваются в Ереване, мы поедем из Гюмри в Ереван, чтобы присоединиться к общей повестке", - отметил активист Карен Петросян.

Ранее активисты перекрыли улицу Гарегин Нжде на участке Ширакского областного управления. Затем они организовали шествие по учебным заведениям с призывами к забастовке. Позже в разных районах города был организован автопробег, во время которого протестанты заклеили камеры радаров скорости в городе клейкой лентой.