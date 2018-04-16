Беспорядки в Ереване: госпитализированы 46 человек

Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медпомощью после столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.

"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", - говорится в сообщении.