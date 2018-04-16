Партия «Гражданский договор»: Третий срок пребывания Саргсяна неприемлем

Партия "Гражданский договор" выступила с заявлением, обратившись за содействием к общественности Армении, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

Как отмечается в заявлении, гражданские инициативы "Мой шаг" и "Откажи Сержу", пользуясь широкой поддержкой граждан, продолжительное время проводят ненасильственные действия гражданского неповиновения против избрания Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

"Полиция применила силу против мирных демонстрантов, часть которых, в том числе депутат Никол Пашинян, госпитализирована. Будучи уверены, что избрание Сержа Саргсяна на посту премьер-министра неминуемо вызовет кризис, его третий срок пребывания у власти считаем неприемлемым", - говорится в заявлении.

В заявлении подтверждается мирный характер действий и принцип отказа от насилия. При этом партия призывает принять меры для отрезвления властей Армении, прекращения действий, противоречащих принципам демократии, прав человека и верховенства закона. Партия требует выступить с заявлением, направив гражданам призыв к миру и содействовать реализации права на свободу собраний. Партия требует выполнения международных обязательств Армении. Осудить насилие в отношении участников мирного митинга.