В Ванадзоре десятки граждан вышли на улицу – против премьерства Сержа Саргсяна

Против премьерства Сержа Саргсяна сегодня в Ванадзоре десятки граждан вышли на улицу, студенты объявили забастовку и в настоящее время окружили участок на площади Айка, передает Day.Az со ссылкой на ru.1in.am.

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян в беседе с "Первым Информационным, комментируя акцию в Ванадзоре, дал странный ответ: "Я побеседовал с ними, они и сами не знают, против чего они вышли и за что борются. Они думали, что завтра состоятся новые выборы. Это активная молодежь, они тоже понемногу поймут, что это ложная повестка. Я им объяснил, что по конституционным нормам это, в действительности, не выборы, а утверждение, потому что свой выбор наши граждане сделали 2 апреля прошлого года", - сказал Мамикон Асланян.

По словам мэра, часть демонстрантов разошлась, а представители НПО, числом в 20-25 человек, продолжают акцию, скандируют лозунги.

"Я не пытался что-либо предотвратить, молодые люди подошли ко мне, поговорили и разошлись, мы ничего не пытались предотвратить, мы всегда находились в активных контактах с молодежью. Что такого делают эти дети, чтобы еще пресекать", - сказал мэр.

А почему мэр считает это ложной повесткой? Поскольку, по его словам, завтра выборов не будет, а будет всего лишь заседание Национального Собрание, на котором будет утвержден кандидат, представленный коалицией.