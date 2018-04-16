Никол Пашинян призвал к блокаде здания парламента

На площади Франции в Ереване начался митинг участников акции протеста. Выступая на митинге, его организатор, депутат Национального Собрания Никол Пашинян заявил, что сегодняшние события показали: армянский народ - свободолюбивый народ, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

По словам Пашиняна, инициированное им движение пользуется содействием тысяч граждан республики. "Это искреннее движение, справедливое, это движение надежды во имя победы гражданина", - заявил Пашинян.

Депутат призвал завтра блокировать здание Национального Собрания, где должны состояться выборы премьер-министра. На этот пост выдвинута кандидатура Сержа Саргсяна. Пашинян проинформировал сторонников о том, что у здания несколько выходов - на проспект Баграмяна, перекресток Демирчян-Прошян, к улицам Сарьяна и Прошяна, Алабяна. Из толпы раздались призывы блокировать здание прямо сейчас. Это предложение Пашинян отклонил, напомнив, что ночью мало народа остается, и действовать надо утром, блокировав все подходы к зданию НС. С этой целью он намерен использовать грузовики, в том числе мусорные.

Начатую сегодня акцию "перекроем улицы" завтра Пашинян намерен реализовать в еще больших масштабах. Попутно он призвал студентов продолжить участие в акции, таким образом прогуливая занятия.