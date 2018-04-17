Армяне в шоке: у Армении президента нет

Серж Саргсян сложил свои президентские полномочия. Армен Саркисян стал новым президентом Армении. Сразу после этой перемены во внутриполитической жизни страны зафиксировалась существенная напряженность. Оппозиционные силы поднялись на ноги, бунтуя против саргсяновской власти.

Отдельные властные звенья и силовые структуры пытаются сохранить внутреннюю стабильность. А что делает новоизбранный президент Армен Саркисян?

Этот вопрос не имеет ответа. Руководитель страны - это человек, который первым должен откликнуться на вызовы, в кризисных ситуациях проявить качества консолидирующего и усмиряющего, предпринять шаги, которые будут исходить из общих интересов, а не из интересов отдельно взятой группы людей. В данном случае саргсяновского "карабахского" клана. Армен Саркисян этого не делает. Армен Саркисян вообще ничего не делает.

Из официальных пресс-релизов последних дней стало известно, что он отправляет всевозможные телеграммы направо и налево: одного поздравляет, другому соболезнует, и больше ничего. Президент Армении осуществляет лишь почтовые и протокольные функции. А это, в свою очередь, раскрывает печальную, но неопровержимую истину: сегодня у Армении президента нет.

Садиг Ахмедов