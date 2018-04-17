Ереван кипит, а депутаты попрятались

Вчера несколько раз в армянской прессе появились публикации о том, что местонахождение депутатов Национального собрания страны продолжает оставаться неизвестным.

Это, по меньшей мере, абсурдная ситуация, если не позор. "Избранники" народа спрятались от народа.

В то же время в парламенте был день брифингов фракций, однако представители фракций "Елк" и "Царукян" в них не участвовали.

В случае с "Елк" ситуация более или менее ясная. Блок расколот, часть на улице, другие пребывают в дурацкой неопределенности. Но эксперты задаются вопросом, а почему не слышно и не видно команды блока "Царукян"?

Разве им вообще нечего сказать, особенно теперь, когда Ереван кипит, когда должен быть избран премьер-министр, когда заранее обещали, что якобы созовут заседание и объявят о своей позиции?

Как пишут армянские СМИ, оставшиеся пустыми стулья в зале брифингов характеризовали истинную сущность этой фракции.

Провозгласивший себя оппозиционным блок в нынешних условиях вовсе не имел права уповать на бессмысленное молчание, однако выбрал именно эту тактику, ибо оппозиционность Царукяна столь же невероятна, сколь мысль о том, что этот блок когда-либо может иметь идеологическую основу.

В этом смысле даже дашнаки из АРФД проявляют себя более искренно и давно не стесняются за это. А в команде Царукяна стыд, похоже, причиняет неудобство, но очень скоро и этого не будет, поскольку любая пустота в конце концов должна чем-то заполниться, а приверженцы Гагика Царукяна обычно заполняют ее одним - личным интересом Гагика Царукяна.

Садиг Ахмедов