В Ереване полицией задержаны 25 студентов
17 апреля 2018 10:02 126
Порядка 25 студентов задержали утром 17 апреля у станции метро "Еритасардакан", передает Day.Az со ссылкой на Epress.am. Среди них - член студенческой инициативы "ЕГУ Рестарт" Давид Петросян.
Около 8 часов утра студенты стали собираться у станции метро. Здесь же можно было наблюдать большое скопление полицейских как в униформе, так и в штатском.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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