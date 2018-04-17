В Ереване полицией задержаны 25 студентов

17 апреля 2018 10:02

Порядка 25 студентов задержали утром 17 апреля у станции метро "Еритасардакан", передает Day.Az со ссылкой на Epress.am. Среди них - член студенческой инициативы "ЕГУ Рестарт" Давид Петросян.

Около 8 часов утра студенты стали собираться у станции метро. Здесь же можно было наблюдать большое скопление полицейских как в униформе, так и в штатском.

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