В Ереване полицией задержаны 25 студентов

Порядка 25 студентов задержали утром 17 апреля у станции метро "Еритасардакан", передает Day.Az со ссылкой на Epress.am. Среди них - член студенческой инициативы "ЕГУ Рестарт" Давид Петросян.

Около 8 часов утра студенты стали собираться у станции метро. Здесь же можно было наблюдать большое скопление полицейских как в униформе, так и в штатском.