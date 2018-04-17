Полиция выдвинула бронетехнику против митингующих в Армении - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

На данный момент проспект Баграмяна со стороны протестантов полностью закрыт, на перекрестке Баграмян-Демирчян - особо усиленный контроль, проведены два слоя колючей проволоки, между ними - какие-то черные предметы: по мнению граждан, это могут быть взрывчатки, сообщает "Айкакан Жаманак".

Издание отмечает, что проспект Баграмяна заполонен полицейской боевой техникой - водометная машина, на обозримом участке - не менее 2-х полицейских танков, 5-6 десятков автобусов, полных сил полицейских войск.

На территории протянута дополнительная колючая проволока.

Все эти меры безопасности приняты в связи с ожидающимся усилением напряженности на Баграмяна, где расположено здание парламента и резиденция без пяти минут премьер-министра Сержа Саргсяна. Сегодня в парламенте состоится голосование по кандидатуре нового премьера, и ни у кого нет сомнений, что этот пост займет выдвинутый правящей РПА и Дашнакцутюн экс-президент.

В ответ на вчерашнее столкновение с полицией и примененное против митингующих несоразмерное насилие, лидер партии "Гражданский договор", депутат парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал сегодня к массовым и тотальным акциям гражданского неповиновения и сетевой блокаде.

Он призвал своих сторонников окружить ведомственные здания по всему городу, в том числе, министерства, структуры государственного управления, мэрию, районные, городские и сельские администрации. Он также призвал перекрыть движение общественного транспорта, работу метрополитена.

Пашинян обратился также с аналогичным призывом к жителям областей Армении и призывом к представителям диаспоры, предложив им окружать здания посольств и консульств Армении в своих странах.

Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян передал Николу Пашиняну письменное уведомление полиции о решении прекратить акции протеста с учетом произошедших накануне событий, однако Никол Пашинян публично порвал документ, сообщает Новости-Армения.

По информации издания Epress.am, демонстрация во главе с Николом Пашиняном продолжает блокировать улицы. К шествию по пути следования присоединяются граждане. Второй день протестующие используют тактику разброса протестов по всему центру города, и она работает. В ходе шествия одна из участниц призвала отключить компьютеры и выйти на улицу, "мы больше не хотим жить в стране, в которой есть политзаключенные".

Десяткам демонстрантов удалось прорваться к перекрестку улиц Абовяна-Корюна и заблокировать эту часть. Депутат Пашинян заявил о необходимости продолжить блокаду. Пашинян вместе с единомышленниками перекрыли перекресток Абовяна-Исаакяна. Демонстранты сели на асфальт.

В настоящее время число участников протестов продолжает расти.

Султан Керим