ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск
17 апреля 2018 10:25 24
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18 апреля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.
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