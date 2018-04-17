ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

17 апреля 2018 10:25

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18 апреля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.   

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.

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