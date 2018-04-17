Борьба с коррупцией в Армении зашла в полный тупик

У населения Армении уже давно нет никакой веры в принимаемые в стране законы и поправки к ним, в том числе, и антикоррупционные законы.

Как признают армянские эксперты, декларируемое на бумаге и реальное положение дел разделяет огромная пропасть. Дело в том, что по сравнению с прошлым годом борьба с коррупцией в Армении ухудшилась, хотя саргсяновская власть на словах, не покладая рук, борется с коррупцией.

Например, на днях правительство Армении утвердило техническое описание и порядок ведения единой антикоррупционной электронной площадки оповещений. Принятие этого решения продиктовано законом Армении "О системе оповещений", предполагающим внедрение механизма защиты лиц, оповещающих о коррупционном преступлении при сохранении их анонимности.

Как отмечено в обосновании, посредством данной системы граждане могут сообщить о коррупционном преступлении, сохраняя при этом анонимность. Гарантом защиты лиц, оповещающих о коррупционных преступлениях, выступает государство.

Вроде бы, неплохое начинание.

Но дело в том, что саргсяновская власть пытается демонстрировать миру и армянскому обществу свою "последовательную борьбу" с коррупцией и взяточничеством.

Однако, у населения Армении уже давно нет никакой веры в принимаемые в этой стране законы и поправки к ним. Тем более в таком специфическом деле, как борьба с коррупцией. В Армении все понимают, что бороться с коррупцией возможно только при наличии политической воли. А она у саргсяновской власти напрочь отсутствует, поскольку во главе коррупционной пирамиды стоит сама власть в лице Сержа Саргсяна. Не будет же Серж Азатович бороться с Сашиком Азатовичом или со своим зятьком Микаэлом?

Армяне поименно знают всех главных коррупционеров страны. И это отнюдь не бывший глава Службы социального обеспечения Вазген Хачикян, который был арестован в 2012 году за хищение в размере 29 млн. драмов (около $72 тыс. по тогдашнему курсу). За хищение каких-то 72 000 долларов провластная пресса заклеймила Хачикяна как "главного коррупционера Армении".

Кстати, Хачикян был осужден на 12 лет тюрьмы, однако отсидел всего 5, после чего вышел на свободу, будучи помилован тогдашним президентом Сержем Саргсяном. О чем это говорит? А говорит это о том, что Саргсян, его родня и окружение снисходительны именно к коррупционерам, поскольку сами стоят на вершине коррупционной цепочки.

С другой стороны, гражданин может пожаловаться в соответствующие структуры, но стоит ли ему рассчитывать на анонимность и защиту государства, которое, согласно решению правительства, является гарантом защиты лиц, сообщающих о коррупции? Того самого государства, где коррупция разъела весь госаппарат? О заявителе все равно станет известно преступнику-коррупционеру, потому что система не станет пожирать себя изнутри. Потому что существует круговая порука в госаппарате - следователь-коррупционер не станет арестовывать чиновника-коррупционера, поскольку понимает, что тот действует не сам по себе и отнюдь не в одиночку "кушает" эти деньги, а передает их по цепочке наверх.

По словам бывшего мэра Гориса Самвела Арутюняна, власти на протяжении лет извращали общество, делали так, чтобы большая часть народа зависела от взяток в 10 тыс. драмов. Чтобы радовались, видя эти десять тысяч драмов - как ребенок, увидевший воздушный шарик. "Когда власти - сверху донизу - делают все для того, чтобы запугивать народ, внушать страх, извращать, то результат будет именно такой", - сказал Арутюнян.

Но как бы то ни было, а нововведение с техническим описанием и порядком ведения единой антикоррупционной электронной площадки оповещений - это всего лишь фикция, ничего более. Как всегда, красиво на бумаге, легко на словах, но на деле просто фикция. А в случае с коррупцией, еще и опасно для жизни того, кто рискнет, в надежде на защиту и анонимность, пожаловаться на главный источник обогащения криминально-олигархического режима.

Садиг Ахмедов