Азербайджан уничтожил армянский военный беспилотник - ФОТО

Сегодня в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении, который пытался осуществить полеты над позициями азербайджанской армии в Тертерском направлении фронта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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