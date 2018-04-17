Полиция удерживает сына Никола Пашиняна
17 апреля 2018 13:26 125
Сын депутата Национального Собрания Никола Пашиняна - Ашот Пашинян в числе лиц, подвергнутых приводу. Об этом сообщает Armtimes.com, передает Day.Az.
Сегодня с утра в территориальные подразделения управления полиции по Еревану были подвергнуты приводу 29 граждан. Об этом сообщили в полиции. Согласно тому же источнику, задержанные обвиняются в административных правонарушениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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