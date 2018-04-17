Оппозиция объявила масштабный сбор на главной площади Еревана

Протестанты собираются заполонить площадь Республики. Об этом в беседе с журналистами сообщил депутат НС Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"Мы сегодня должны заполонить площадь Республики гражданами", - сказал он.

На замечание о том, что полиция готова разогнать акцию специальными средствами, Пашинян ответил: "Пусть попробует".

Протестующие обходят правительственные здания, перекрывают входы в них. В Национальном собрании проходят выборы премьер-министра РА.