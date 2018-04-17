Оппозиция объявила масштабный сбор на главной площади Еревана

17 апреля 2018 14:06

Протестанты собираются заполонить площадь Республики. Об этом в беседе с журналистами сообщил депутат НС Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"Мы сегодня должны заполонить площадь Республики гражданами", - сказал он.

На замечание о том, что полиция готова разогнать акцию специальными средствами, Пашинян ответил: "Пусть попробует".

Протестующие обходят правительственные здания, перекрывают входы в них. В Национальном собрании проходят выборы премьер-министра РА.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az