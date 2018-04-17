Оппозиция объявила масштабный сбор на главной площади Еревана
17 апреля 2018 14:06 229
Протестанты собираются заполонить площадь Республики. Об этом в беседе с журналистами сообщил депутат НС Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".
"Мы сегодня должны заполонить площадь Республики гражданами", - сказал он.
На замечание о том, что полиция готова разогнать акцию специальными средствами, Пашинян ответил: "Пусть попробует".
Протестующие обходят правительственные здания, перекрывают входы в них. В Национальном собрании проходят выборы премьер-министра РА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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