За вторжение в здание Общественного радио Армении задержаны двое активистов

Два человека задержаны по уголовному делу о вторжении в здание Общественного радио Армении. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы РА, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

Как отмечается в сообщении, следствием установлено, что 14 апреля в 15:00 депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян вместе с участниками организованного в нарушение установленного закона собрания незаконно вторгся в здание Общественного радио, а затем напал и преодолел сопротивление сотрудников Полиции, охраняющих здание.

Затем участники незаконного собрания, продолжая не подчиняться законным требованиям полицейских и сотрудников радиостанции, сломали дверь в одну из студий, вторглись в студию, требуя предоставить прямой эфир, вследствие чего длительное время была нарушена работа радиостанции в штатном режиме, поставлена под угрозу общественная безопасность.

Сообщается также, что по подозрению в совершении вышеописанных преступных деяний решением следователя ССС РА задержаны А.Г. и С. Л., активно участвовавшие в массовых беспорядках и незаконных собраниях.