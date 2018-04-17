За два дня протестов в Ереване полицией задержаны 59 активистов

Число лиц, подвергшихся приводу по подозрению в совершении административных правонарушений, достигло 59-и. Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в пресс-службе Полиции, передает Day.Az.

Отметим, что с утра 17 апреля полиция подвергла приводу группу манифестантов с перекрестка проспекта Маштоца и улицы Туманяна.

Ранее NEWS.am сообщил, что между полицейскими и демонстрантами произошло столкновение на проспекте Баграмяна. Инициатор акции протеста против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна, депутат парламента Никол Пашинян перешел через проволочное ограждение полицейских. Полиция применила в отношении манифестантов специальные средства, в частности светошумовые гранаты. В результате стычки 46 демонстрантов, в том числе Никол Пашинян были доставлены в больницу. Также в больницу попали 2 оператора Саргис Геворкян и Завен Григорян.

Отметим, что со вчерашнего утра участники акции протеста перекрыли центральные улицы столицы Армении.