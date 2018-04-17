Армянская провинция поднялась вслед за Ереваном - ФОТО

Сегодня рано утром митинги и акции неповиновения проходят не только в Ереване, но и в некоторых крупных городах Армении, особенно в Гюмри и Ванадзоре. Никол Пашинян заявил, что акции неповиновения проводятся в Чаренцаване, Мецаморе, Капане и других городах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный, в Гюмри более тысячи граждан, студентов и школьников вышли в город с таким же требованием, заблокировали здания областной администрации и муниципалитета.

Чтобы выслушать жителей Гюмри, из муниципалитета вышел мэр Самвел Баласанян. Он выслушал протестующих и отметил, что они могут осуществлять свою акцию исключительно мирным путем. Он призвал проявить максимум спокойствия, чтобы никто не пострадал.

После встречи с мэром демонстранты направились к площади в Гюмри, чтобы понять, что они будут делать. "Это беспрецедентная ситуация в Гюмри, такого никогда раньше в Гюмри не было. Удивляюсь, как Сержу Саргсяну удалось объединить так много молодежи в Армении. Теперь студенты, школьники и молодежь в Гюмри встают на ноги, это воодушевляющая ситуация", - сказал в беседе с Первым Информационным глава Центра Ширак Гюмри Ваан Тумасян.

Такая же картина и в Ванадзоре. Около тысячи протестующих проводят уличные протесты с тем же требованием, что и в Ереване.

Несколько активистов из Капана в беседе с изданием сказали, что в их городе также заметна активизация. В разных частях города есть скопления молодых людей, которые организуют общественные дискуссии для планирования своих дальнейших действий. "Но ясно одно: мы выражаем нашу солидарность с нашим народом в Ереване. Волна волнения должна распространиться по всей Армении", - сказал один из активистов.