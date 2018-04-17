Провокаторы Саргсяна готовятся подставить оппозицию в Ереване

Как сообщили "Айкакан Жаманак", на проспекте Аршакуняц, у бензоколонки "555", собрались около 500 человек, чтобы спровоцировать стычку с протестующими, передает Day.Az.

Мы уже писали, что среди участников митинга есть немало провокаторов, цель которых - столкновение между протестующими и полицией.

До сих пор эти попытки не увенчались успехом. Издание отмечает, что, по некоторым данным, бензоколонка "555" принадлежит охраннику начальника полиции РА Владимира Гаспаряна - известному в народе Аршаку.