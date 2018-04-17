Провокаторы Саргсяна готовятся подставить оппозицию в Ереване
17 апреля 2018 14:57 176
Как сообщили "Айкакан Жаманак", на проспекте Аршакуняц, у бензоколонки "555", собрались около 500 человек, чтобы спровоцировать стычку с протестующими, передает Day.Az.
Мы уже писали, что среди участников митинга есть немало провокаторов, цель которых - столкновение между протестующими и полицией.
До сих пор эти попытки не увенчались успехом. Издание отмечает, что, по некоторым данным, бензоколонка "555" принадлежит охраннику начальника полиции РА Владимира Гаспаряна - известному в народе Аршаку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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