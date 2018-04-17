Брат Сержа Саргсяна оказался в заложниках - ФОТО

Как уже сообщалось, участники протестов в Ереване заблокировали ряд государственных учреждений и правительственных зданий. В том числе заблокированы входы и выходы в здании министерства иностранных дел.

Издание armtimes.com опубликовало фото брата экс-президента Сержа Саргсяна, который в момент блокады МИД находился в здании.

Как пишет издание, брат Сержа Саргсяна, посол по особо важным поручениям Министерства иностранных дел РА Левон Саргсян, оказался в "заложниках" в здании МИД, когда протестанты во главе с Николом Пашиняном окружили белое здание министерств, в котором размещается и внешнеполитическое ведомство.

Левон Саргсян внимательно следит из окна за действиями инициативы "Сделай шаг, нет Сержу".

Насколько ему это доставляет удовольствие - другой вопрос.

Султан Керим