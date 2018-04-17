Мэрию Еревана хотели взорвать?

В МЧС Армении поступила информация о взрывном устройстве возле мэрии Еревана.

По информации пресс-службы МЧС Армении, сегодня, 17 апреля, в 12:02, в службу "911" поступила информация о том, что возле муниципалитета города Ереван установлено взрывное устройство, необходима помощь спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

На место происшествия отправились группа реагирования на ЧС Национального центра управления в кризисных ситуациях и один боевой расчет.

В результате поисковых работ взрывного устройства не обнаружено.