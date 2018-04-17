На территорию посольства Армении в РФ ворвались активисты? МИД опровергает

Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности. Об этом в беседе с "Арменпресс" сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Day.Az.

"Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности, такого нет", - сказал Тигран Балаян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.