На территорию посольства Армении в РФ ворвались активисты? МИД опровергает
17 апреля 2018 16:08 207
Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности. Об этом в беседе с "Арменпресс" сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Day.Az.
"Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности, такого нет", - сказал Тигран Балаян.
Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!