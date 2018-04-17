На территорию посольства Армении в РФ ворвались активисты? МИД опровергает

17 апреля 2018 16:08

Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности. Об этом в беседе с "Арменпресс" сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает Day.Az.

"Слухи о вторжении посторонних людей на территорию посольства Армении в РФ не соответствуют действительности, такого нет", - сказал Тигран Балаян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на территорию посольства Армении в РФ ворвалась группа армян.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az