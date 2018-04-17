Российские армяне призвали пройтись по "спине" и "почке" Саргсяна

Группа армян прибыла к посольству Армении в РФ, чтобы выразить солидарность с волной протестов в Армении против премьерства Сержа Саргсяна.

"Сегодня подобно домоклову мечу мечу над страной повисла власть Сержа Саргсяна, уничтожающая нацию. Эта власть ведет нас к уничтожению. Я призываю вас, проживающих в Москве армян, присоединиться к нам, заставить услышать ваш голос. Чтобы люди, которые во главе с Николом Пашиняном борются за ваше и наше будущее, знали, что нам небезразлично", - заявил один из участников акции солидарности.

Одна из участниц спросила другую, нарушаются ли ее права "на этой земле". Та ответила: "Нет, в России я чувствую себя очень хорошо. Но почему я чувствую себя хорошо здесь, а не на своей земле? Почему у меня нет возможности жить в Армении?"

Из "Фейсбук"-а: "просвещайте своих мальчиков, давайте им с раннего возраста читать авторов-женщин, чтобы они воспитывались иначе, чтобы думали иначе, чтобы не становились полицейскими, чтобы не были чурбанами, имели свободу мысли, чтобы кроме того, чтобы сосредоточиваться на себе, кроме выполнения приказов, кроме того, чтобы смотреть как дубина, от нехватки воображения не становились тупым орудием, не превращались в машину, в тряпку (вы пренебрегаете этим, но полицейский - не безгендерный, большинство полицейских и военных - парни)".

Демонстранты скандировали "cделай шаг по спине Cержа, сделай шаг по почке Сержа".