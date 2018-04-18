Саргсяну в парламенте задали неудобные вопросы

"Сейчас вы говорите, что во время выборов не платили по 10 тыс. драмов, потом будете говорить, что коррупции нет. Можно всякое говорить, но что от этого меняется?" - сказал депутат от Елк Арам Саргсян, задавая вопрос Сержу Саргсяну в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Lragir.am.

"В свое время вы говорили, что нужно развеять спертую атмосферу. Развеяли? Говорили, что нужно разрушить стены недоверия. Разрушили? Сейчас стена недоверия буквально за этими стенами. Никто не говорит, что происходит вне этого зала, словно Армения - это только, что происходит здесь. У Армении есть выход, и он не только в этом зале. Если не осознать этого, 21-й век не наступит. Вы говорите, хотите передать опыт молодым. Но вы у власти столько лет, уже давно могли передать. Вы настолько опустошили скамейку запасных, что на смену Сержу Саргсяну выходит Серж Саргсян", заявил Арам Саргсян.