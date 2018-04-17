«Не видящие» армянского бревна: «критикам» Азербайджана посвящается…

Удивительное рядом. Который уже день в Армении продолжаются акции протеста, участие в которых принимают десятки тысяч граждан этой страны. Они блокировали центральные улицы Еревана, сопротивлялись полицейскому произволу. Они открыто заявляли, что выступают против того, чтобы Серж Саргсян сел в кресло премьер-министра РА.

О том же граждане РА заявляли в ходе самых разнообразных опросов общественного мнения. Эти опросы доказывали, что Серж Саргсян является политиком, рейтинг недоверия к которому в разы превышает рейтинг доверия к нему. Все это уже делало его политиком, легитимность избрания которого на любой пост, даже охранника в столичном туалете, находится под большим вопросом. И тем не менее, Серж Саргсян своего добился. Он - новый правитель Армении, при котором, в положении униженного местоблюстителя находится президент РА Армен Саргсян.

Вся эта операция унизила многих армян, справедливо заявлявших о личной ответственности Сержа Саргсяна за многие военные, экономические, политические провалы.Но их мнение было проигнорировано. Их избили, их арестовали. Наваляли и лидеру протестов депутату парламента РА Николу Пашиняну. Кроме того, по положению на 14.00 полиция Армении подвергла приводу за административные правонарушения уже 80 активистов. Об этом сообщило управление по информации и связям с общественностью полиции Армении.

За всем происходящим в Ереване наблюдали и представители армянской диаспоры в разных странах мира. В итоге, на протяжении нескольких дней у мэрии Глендэйла проходят митинги под лозунгом "Отвергни Сержа, нет преступной системе" в поддержку многотысячных митингов в Ереване. Организаторами акции выступили представители армянской общины Лос-Анджелеса Саак Микаэлян и Тигран Бархударян.

О чем все это говорит? О том, что Серж Саргсян установил режим личной диктатуры. Он наплевал на мнение собственных граждан в самой разной форме советовавших ему уйти и даже указывавших, в каком именно направлении, и с какой скоростью. А ведь, акции протеста прошли не только в Ереване. Движение на центральных улицах Гюмри также было парализовано.

Шествие молодежи, поддерживающей акцию "Мой шаг", стартовало в Гюмри рано во вторник утром. Основная масса демонстрантов студенты и школьники. Они передвигаются по городу пешком и периодически проводят сидячие акции протеста. Согласно последним данным, митингующие вернулись на главную площадь Гюмри. То есть, против Саргсяна - армия, диаспора, молодежь, ереванцы, гюмрийцы. Но, тем не менее Сержик сел туда, куда хотел сесть.

И вот теперь, глядя на все происходящее в РА, возникает вопрос к представителям всех тех правозащитных организаций, наблюдательских миссий, что привыкли искать соломинку в Азербайджане, не замечая бревна в Армении - почему молчим, чего ждем? Где ваши критические отчеты в адрес Сержа Саргсяна, этого диктатора, который плюет на мнение подавляющего большинства своих граждан слюной, как плевали до эпохи исторического материализма?

Нет, я прекрасно помню, что даже смерть протестующих, на крови которых Сержик пришел к своему первому президентскому сроку в 2008 году, не сподвигла все эти международные организации, жаждущие позиционироваться в роли беспристрастных судей, к тому чтобы белое назвать белым, а Саргсяна диктатором. "Не заметили" они и вопиющих фальсификаций на следующих президентских выборах в РА. И раздачи взяток по 10.000 драм, они также не увидели. И террора, которому подвергалось население РА со стороны боевых отрядов армянских олигархов.

Да и о чем говорить, если даже покушение на кандидата в президенты РА Паруйра Айрикяна, которое имело место на прошлых президентских выборах в РА, так же не стало поводом для жесточайшей критики в адрес Сержика. Сошло с рук ему и все, что он выкинул ныне. И вот тут, в который уже раз, призываю критиков Азербайджана сделать выбор и либо крест снять, либо штаны надеть. Хотя, уже поздно. Мы уже поняли, с кем имеем дело.

Акпер Гасанов