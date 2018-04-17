ЕК: Турция все еще не выполнила семь требований для отмены визового режима с ЕС

Турция не выполнила семь из 72 требований, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по отношениям с Анкарой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается реализации дорожной карты по либерализации визового режима, то в начале февраля Турция представила Еврокомиссии план, в котором говорится о том, как Турция собирается выполнять семь оставшихся контрольных требований", - отмечается в нем.

В документе говорится, что в настоящее время Еврокомиссия оценивает этот план, а также проводит соответствующие консультации с турецкими партнерами.

В документе также говорится, что Турция не достигла никакого прогресса в сфере борьбы с коррупцией в стране.

"Страна имеет определенный уровень подготовки в борьбе с коррупцией, где не достигнуто никакого прогресса", - отмечается в нем.

"Правовые и институциональные рамки нуждаются в дальнейшем согласовании с международными стандартами и по-прежнему позволяют исполнительной власти оказывать неправомерное влияние на расследования и судебное преследование по громким делам о коррупции", - подчеркивает ЕК.

"Не было достигнуто никакого прогресса в укреплении подотчетности и транспарентности в работе государственных органов. Для решительной борьбы с коррупцией необходимы широкий межпартийный политический консенсус и твердая политическая воля, - говорится в докладе. - Турции по-прежнему нужно выполнить почти все рекомендации Совета Европы относительно борьбы с коррупцией. Коррупция по-прежнему широко распространяется во многих областях и продолжает оставаться серьезной проблемой".