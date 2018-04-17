В Центре Гейдара Алиева открылась выставка китайского художника Ванг Юянга - ФОТО

Во вторник в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка видного представителя современного китайского искусства, художника Ванг Юянга под названием "Уникальность", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия выставки выступили директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа, художник Ванг Юянг, а также коллекционер Джон Доделанд.

Анар Алакбаров, отметив о получившем в последнее время очень большое развитие современном искусстве Китая, сказал, что для презентации в Азербайджане образцов этого искусства Центром Гейдара Алиева осуществляется сотрудничество с рядом галерей и культурных центров.

"На выставке современного китайского икусства под названием "Созвездие", представленной в 2017 году в Центре Гейдара Алиева, были продемонстрированы около 40 работ 20 художников. Сегодня мы продолжаем реализацию этого проекта", - сказал Алакбаров, поблагодарив каждого, кто участвовал в организации выставки.

Говоря о развитии отношений между Азербайджаном и Китаем, посол Вэй Цзинхуа подчеркнул, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся в 2012 году, способствовал еще большему расширению этих отношений. Он также отметил вклад Фонда Гейдара Алиева в развитие этих отношений. Выразив удовлетворение по поводу своего участия в открытии выставки, дипломат поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и Центр Гейдара Алиева за реализацию проекта.

"Фонд Гейдара Алиева с целью укрепления взаимопонимания и дружбы между народами и странами проводит работу по усилению международного сотрудничества в сферах науки, образования, культуры и спорта", - сказал посол, подчеркнув, что Фонд активно пропагандирует в Азербайджане культуру и искусство Китая.

Сообщив о том, что художник является молодым преподавателем знаменитой Центральной академии искусств Китая, посол отметил, что в его произведениях сочетаются в одной точке наука, технология и искусство.

"Это демонстрирует удивительную природу экспериментального искусства", -сказал посол.

В своём выступлении коллекционер Джон Доделанд подчеркнул, что уникальность произведений Ванг Юянга заключается в сочетании науки и искусства.

"Наука присутствует в произведениях Ванг Юянга повсюду. Однако это ничуть не усложняет восприятие этих работ. В них отображены наука, искусство и поэзия", -сказал коллекционер, отметив, что в творчестве художника Луна превратилась не только в научный и мифологический, но и эстетический символ.

Джон Доделанд подчеркнул, что особый архитектурный стиль Центра Гейдара Алиева составляет гармонию с произведениями Ванг Юянга.

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