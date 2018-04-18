Провокаторы Саргсяна спровоцировали в Ереване беспорядки - ВИДЕО

Вчера издание "Айкакан Жаманак" сообщило, что в массе протестующих в Ереване граждан обнаружена группа провокаторов. Группа достаточно многочисленная - около 500 человек.

Это вызвало обеспокоенность руководителей протестов, потому что планы властей в данном случае были ясны - спровоцировать беспорядки и столкновение с полицией.

Отмечено также, что бензоколонка "555", возле которой происходил сбор провокаторов, принадлежит охраннику начальника полиции РА Владимира Гаспаряна - известному в народе Аршаку.

И провокации не заставили себя долго ждать.

Как пишет Epress.am, 17 апреля, около 23:00 неизвестные пытались создать имитацию перекрывания улицы близ здания оперы в центре армянской столицы. Они повалили на землю один из установленных здесь светофоров. Прибывшие полицейские принялись бить неизвестных. Юноши в масках раскачивали столб со светофором, слышались хлопки взрывов. По прибытии полиции некоторые из них сбежали. При этом юноши требовали не снимать их на камеру и орали на тех, кто пытался вести съемку.

Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляли водителей автомобилей, подъезжавших к перекрестку. Вскоре прибыли силы полиции, и молодые люди стали кидать камни в их автомобили.

Около 23:30 корреспондент Epress.am стал очевидцем того, как у припаркованного на проспекте Маштоца автомобиля с открытыми дверями, из которого доносилась музыка, остановились три джипа. Вышедшие из них люди крепкого телосложения в полицейской униформе, матерясь на всю улицу, набросились на стоявших рядом с авто двух парней, избили их, нанесли удары по машине и с криками "убирайтесь отсюда" заставили их сесть в машину и уехать. Сами они сделали то же самое. Все это длилось около минуты.

В 00:05 на место прибыли журналисты, наблюдатели и правозащитник Аветик Ишханян. К этому моменту на месте было спокойно.

Возглавляемое Николом Пашиняном шествие завершилось, демонстранты покинули улицы Еревана до зафиксированного инцидента.

Представитель инициативы "Отвергни Сержа" Давид Санасарян сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук": "Происходящее в этот момент у здания Оперы - провокация, о которой предварительно была информация. Если там есть наши сторонники, призываю покинуть территорию".

Депутат Никол Пашинян вышел в прямой эфир в "Фейсбук"-е и прокомментировал инцидент: "Какие-то события сейчас происходят на проспекте Маштоца. Я сказал в своем выступлении на митинге, что ряд группировок республиканцев сформировали криминальные группы, цель которых заключалась в создании оснований для применения силы в отношении народа. И я уверен, что именно эти созданные Республиканской партией группы создают провокации в центре Еревана. Об этом я говорил на митинге: сторонники насильственной борьбы не могут иметь отношения к нашему движению. Если есть граждане, которые случайно оказались на месте происшествия, призываю покидать его, так как это - провокация, организованная Сержем Саргсяном и его группой, и не имеет отношения к объявленной нами ненасильственной бархатной революции".

После беспорядков, произошедших минувшей ночью, задержаны 7 человек, один из которых несовершеннолетний. Задержанные доставлены в полицейский участок, пишет "АЖ". По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Султан Керим

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