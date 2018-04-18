В Армении формируется революционный комитет против Саргсяна

"Мы нашли метод, который поможет поставить на колени Сержа Саргсяна и Республиканскую партию, - сетевая стратегия. В Ереване нет улицы или площади, которая не наша, и этим мы победили", заявил вчера на митинге в Ереване лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян.

Как передает Day.Az, армянские СМИ приводят его выступление:

"На площадях обычно спят, чтобы удержать эту площадь, но нам не нужно спать на площади Франции, если все площади Еревана - наши.

В ближайшие дни мы сформируем в Республике Армения народный комитет бархатной революции. Революционные комитеты будут созданы во всех областях республики, и мы будем блокировать госведомства еще организованнее.

Очень скоро все государственные ведомства, в том числе полиция, должны будут выполнять приказы не Сержа Саргсяна, а уполномоченного народом революционного комитета.

Завтра с утра в областях страны, в селах, центрах областей, городах начнется третий этап блокады госведомств. В результате завтрашних действий сотрудников всех ведомств должны будут проинструктировать не ходить на работу", - заявил Пашинян.