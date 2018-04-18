В Армении исчезла оппозиционная партия

На специальном заседании парламента Армении 77-ю голосами "за", 17-ю - "против" премьер-министром РА был избран председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян. Соотношение этих цифр раскрывает довольно интересные пласты. Но самый необычный из них - это пласт фракции "Царукян".

Как пишут армянские СМИ, еще несколько месяцев до выборов некоторые царукяновцы заявили, что если они выскажутся в пользу кандидатуры Саргсяна, то перестанут считаться оппозиционной политической силой. Потом настроения начали постепенно смягчаться, и уже вчера было сообщено, что депутаты фракции "Царукян" будут голосовать "по совести".

В политике и, тем более, в вопросе выбора словосочетанию "по совести" нет места, поскольку предводительствующие критерии должны быть совершенно иными, если твои идеи и убеждения составляют одно целое. Более того, если в тылу у тебя стоит огромная масса избирателей. Депутат может действовать по совести в своей частной жизни, но в общественной деятельности речь идет о коллективном интересе, интересе страны и народа. Так что слова царукяновцев абсурдны и курьезны.

Но теперь уже картина ясна. В пользу кандидатуры Сержа Саргсяна на должность премьер-министра проголосовали депутаты от фракции "Царукян" Наполеон Азизян, Аргам Абрамян, Араик Агабабян, Грант Мадатян, Ваник Асатрян, Давид Манукян, Мелик Манукян, Меружан Симонян, Артур Манукян, Вардан Бостанджян, Ишхан Закарян, Карине Погосян.

Как пишут армянские СМИ, тот, кто мало-мальски знает этих людей и знаком с их деятельностью, с уверенностью может утверждать, что совесть в этом случае исключается. Они проголосовали "по карману". А факт отсутствия на голосовании лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна и пресс-секретаря ППА Тиграна Уриханяна делает целостными представления армянского народа о них.

Или другой пример.

Вчера, когда получивший травмы депутат Никол Пашинян возвращался из медицинского центра "Наири" на проспект Баграмяна, навстречу ему вышли коллеги - руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и руководитель партии "Республика" Арам Саркисян. Они не присоединились к борьбе Пашиняна, отметив, что уличные движения бесперспективны и неэффективны, однако пошли повидаться с Николом Пашинян после того, как его избили, как будто хотели своим шагом сказать: "Вот видишь, говорили же тебе, не делай этого, а ты нас не послушался".

Как пишут армянские СМИ, руководителя партии "Светлая Армения" Эдмона Марукяна до сих пор никто не избивал и, по всей вероятности, в ближайшее время также этого не произойдет. Это не означает, что в его поведении ничего достойного побоев нет. Однако достаточно проследить за деятельностью партии "Светлая Армения" за последние два-три дня, и станет ясно, сколько темноты скрывается за ее спиной. Почти каждый день выступавший с антипашиняновскими высказываниями Марукян, похоже, желал напомнить, что он не согласен с Николом. Не приходя на площадь, он подтвердил свое поведение, но когда активисты перекрыли мост Победы в Ереване, вдруг там появились представители партии Марукяна. После этого заклятый противник уличной борьбы неожиданно начал беспокоиться за судьбу подверженных приводу в полицию людей. Но самым интересным было его участие в выборах премьер-министра в Национальном собрании.

Как известно, Никол Пашинян старался не разрешить какому-либо депутату войти в здание парламента. Зная это, хотя бы руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и руководитель партии "Республика" Арам Саркисян могли не пойти туда в знак солидарности. Однако Марукян одним из первых дошел в парламент, будто желая подтвердить свой тезис о том, что фронтом их борьбы против саргсяновского режима является парламентская платформа.

Уже известно, как он там боролся. Сначала выступил с речью, заявив: "Мы пришли сказать, что проголосуем против третьего срока Сержа Саргсяна". Затем от имени своей фракции взял 20-минутный перерыв, смысл которого просто невозможно понять, а потом проголосовал "против" и счел свою борьбу завершившейся. Вот тебе и оппозиционный Эдмон Марукян. Вот тебе и оппозиционная "Светлая Армения". Сможет ли он теперь убедить Никола, что его тактика более правильная и эффективная? Об этом пусть думает Пашинян, поскольку Марукяну нечего думать. Вместо Марукяна давно все подумали и решили.

Садиг Ахмедов