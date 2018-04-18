Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабмина

18 апреля 2018 12:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабинета министров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что согласно ст. 116 Конституции Азербайджана, учитывая отставку Кабинета министров, до формирования его нового состава исполнение полномочий членов Кабмина поручается прежнему составу.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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