Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабмина
18 апреля 2018 12:59 210
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабинета министров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что согласно ст. 116 Конституции Азербайджана, учитывая отставку Кабинета министров, до формирования его нового состава исполнение полномочий членов Кабмина поручается прежнему составу.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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