Массовое отравление Турции, госпитализированы 160 детей
Некачественная пища в одном из лицеев турецкой провинции Кютахья стала причиной отравления 167 детей. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что все пострадавшие учащиеся лицея были госпитализированы. Согласно данным СМИ среди госпитализированных также имеется трое учителей.
В настоящее время состояние детей оценивается как нормальное. О причинах массового отравления не сообщается.
По факту возбужденно уголовное дело ведется расследования.
Отметим, что 29 марта в районе Нилюфер провинции Бурса на северо-западе Турции, были госпитализированы 150 студентов, которые отравились некачественной пищей.
Отметим, что ранее в провинции Эрзинджан на востоке Турции также в связи с пищевым отравлением были госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака.
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