Президент Ильхам Алиев: Демократическое развитие в Азербайджане за прошедшие 15 лет шло очень интенсивными темпами

Демократическое развитие в Азербайджане за прошедшие 15 лет шло очень интенсивными темпами. В стране обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития, считаю, эти 15 лет были очень успешными. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Углубив политические реформы, мы обеспечили все свободы - свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу политической деятельности. Достаточно сказать лишь то, что сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета, и интернет в стране свободный. То есть, наша политика, связанная с демократическим развитием, это очень правильная политика, и она обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не ради того, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане еще больше углублялись, чтобы азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, точно так же, как азербайджанский народ является хозяином своей судьбы сегодня, и выборы и их результаты это еще раз подтверждают", - подчеркнул глава государства.