В Ереване задержаны 84 активиста - ОБНОВЛЕНО

16:25

Сотрудники полиции доставили в среду в отделения 84 участника акций протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны, уточнил начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее полиция сообщила о 88 задержанных.

"На данный момент подвергнуты приводу 84 гражданина, в отношении 30 из низ были возбуждены административные производства, и они уже освобождены. Дела по 54 гражданам переданы в органы предварительного следствия в связи с подозрениями на совершения преступления", - сообщил РИА Новости Джаноян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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15:31

Полиция Армении подвергла приводу 66 граждан, сообщает радиостанция "Свобода" со ссылкой на полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения,

"В ответ на вопрос, сколько среди задержанных несовершеннолетних граждан, в полиции сообщили, что информация уточняется и будет предоставлена дополнительно", - отмечается в сообщении.

Ранее полиция распространила заявление, в котором вновь заявила о готовности применить средства для разгона митинга и призвала журналистов держаться подальше от акций.

"Сторонники и участники стартовавшего с 13 апреля незаконного митинга в Ереване регулярно препятствуют осуществлению прав и свобод других лиц, нормальному функционированию государственных органов и организаций. Полиция Армении по сей день демонстрировала терпимость ко всем действиям, пытаясь предотвратить противоправную деятельность многочисленными заявлениями", - отмечается в сообщении.

В полиции отметили, что акции протеста уже сопровождались многочисленными массовыми беспорядками, в ходе которых зарегистрировано применение насилия в отношении других лиц, уничтожение и ущерб имущества уже ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан и общественную безопасность.

Ранее в среду полиция Армении начала задержания оппозиционных активистов на площади Франции в Ереване. Полиция сообщила о том, что по данным на 12:00 по местному времени приводу подвергнуто 66 граждан.

Участники акции попытались вновь блокировать Площадь Франции. В ответ на эти действия несколько человек были подвергнуты приводу.