Беспорядки в Гюмри - студенты вышли на улицы

Протестующие во втором по величине городе Армении Гюмри проводят шествие по образовательным учреждениям города. Они требуют открыть двери учебных заведений, чтобы учащиеся смогли присоединиться к их акции, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Акция протеста, организованная сторонниками оппозиционного депутата Никола Пашиняна, проходит в разных частях города. Сначала митингующие направились к областной администрации, где после сидячей забастовки встретились с губернатором Ширакской области Артуром Хачатряном.

Они потребовали освободить подвергнутого приводу активиста Армана Геворкяна, не применять силу в отношении студентов и детей, а также исключить из числа митингующих полицейских в гражданском.

Ранее полиция освободила задержанного участника акции, который провел в отделении около часа. Геворкян был задержан при попытке перекрыть одну из улиц.

"Я призываю не делать детей жертвами политических игр", - сказал губернатор Ширакской области.

Он призвал представителей полиции в гражданском покинуть ряды протестующих.

Шествие митингующих продолжается в сторону учреждений, в которых по их данным, полиция закрыла двери и не выпускает студентов.

Перед одним из колледжей произошла небольшая потасовка. Митингующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к акции протеста. Последовала небольшая стычка, в результате полиция открыла двери заведения. Все учащиеся покинули заведение.