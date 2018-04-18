Армения обстреляла азербайджанское село, ранен мирный житель

В результате очередной провокации ВС Армении был ранен житель азербайджанского села.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пулевое ранение во время обстрела получил житель села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана Гаджиев Рагим Азер оглу, 1991 года рождения в то время, когда он находился на посевном участке.

Раненый был госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Минобороны, подтвердив данный факт, сообщило, что на фоне происходящих в Армении событий, войска противоположной стороны увеличили число провокаций на линии фронта. Враг не гнушается открывать огонь даже по гражданским объектам и населению.

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