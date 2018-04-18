Гражданин и его интересы - приоритет государственной политики Азербайджана

Переизбрание Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджана - событие знаковой важности и, несомненно, позитивно отразится на обеспечении стабильности и развитии страны.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

18 апреля в Милли Меджлисе прошла инаугурация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В церемонии инаугурации приняли участие официальные лица Азербайджанского государства, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи Президента.

По словам депутата, это событие является демонстрацией доверия и широкой поддержки азербайджанского народа к главе государства.

"Высокая активность населения Азербайджана на выборах стала самым главным показателем единогласного выбора в Президенты Ильхама Алиева. Новый курс государства - это курс углубления коренных реформ, ведущий к демократизации страны, и в этом направлении проводится колоссальная работа на уровне государства. Главным подспорьем этому является фактор человека. Об этом в своем сегодняшнем выступлении говорил и господин Президент, отмечая, что надо сделать все возможное, чтобы граждане страны могли получить высокий уровень образования, значительно повысить уровень благосостояния и качество жизни. Это значит, что главным приоритетом государственной политики является человеческий фактор, фактор гражданина. Разумеется, сегодня очень важно усиленно работать по всем этим направлениям, еще больше восполнять экономический потенциал страны, развивать ее отрасли, поднимать на должный уровень ненефтяной сектор, продолжать коренные реформы, укреплять военно-оборонную сферу, чтобы обеспечить устойчивое развитие Азербайджана", - отметил Асим Моллазаде.

Далее депутат подчеркнул, что достигнутые успехи по итогам последних 15 лет были обеспечены, прежде всего, благодаря решительным шагам руководства страны по сохранению общественно-политической стабильности, эффективной организации государственного управления.

"Азербайджан уже определил свой курс перспективного развития, что нашло отражение в принятых государственных программах, стратегических дорожных картах. Все это свидетельствуют о том, что государство нацелено на социально-экономическое и институциональное развитие, а также на укрепление стабильности и безопасности в стране и регионе", - резюмировал парламентарий.

Матанат Насибова