Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном успехи в экономической сфере - это исторические достижения

Успехи, достигнутые Азербайджаном в экономической сфере, - это исторические достижения.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За последние 15 лет мы провели экономические реформы и уделяли особое внимание экономическим вопросам, потому что я неоднократно говорил, и жизнь это показала, что только экономически сильные страны могут проводить независимую политику. Если ты зависишь от кого-то - от кредита или другого государства - никогда в самом прямом смысле этого слова не сможешь проводить независимую политику. Поэтому мы старались достичь экономической независимости и добились этого. Сейчас мы не зависим ни от одного кредита, сами выдаем кредиты. Наш государственный долг составляет 20 процентов ВВП. Я поставил задачу - в последующие годы мы должны довести наш государственный долг до еще более низкого уровня", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза.

"Это очень большой показатель. Конечно, в структуре этого показателя особое место занимает нефтяной фактор. Однако, наряду с этим, за последние 15 лет наш ненефтяной экспорт вырос более чем в четыре раза. Это показывает, что наши реформы дают большой эффект. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Валютные резервы выросли в 24 раза и сегодня составляют 44 миллиарда долларов. В нашу страну инвестировано свыше 230 миллиардов долларов. В нашей стране прекрасный инвестиционный климат. Зарубежные и внутренние инвестиции и в дальнейшем будут вкладываться в нашу страну. Давосский Всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 35-го места по рейтингу конкурентоспособности. По индексу инклюзивного развития среди развивающихся стран мы занимаем третье место. То есть, все эти показатели сами по себе ясно показывают, что успехи, достигнутые в экономической сфере, - это исторические достижения", - сказал глава государства.

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