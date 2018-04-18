В Марселе сожгли портрет Саргсяна - ВИДЕО

Есть ли в Армении революционная ситуация? Об этом сегодня рассуждают эксперты и аналитики. И большинство приходят к выводу, что подобной ситуации нет. Молодежь, сопровождающая депутата Никола Пашиняна, просто вышла погулять под весенним солнцем и покричать от нечего делать.

Впечатление складывается именно такое. Сам лидер протестов постоянно призывает к ненасилию, удерживает от столкновений с полицией, и, в принципе, трудно понять, для чего тогда так много народу вышли на улицы, если от протестов нет никакой пользы. Как известно, ненавистный армянскому народу Серж Саргсян уже стал премьером, и никакие мирные демонстрации этого предотвратить не смогли.

Примечательно, что в отличие от Армении, в диаспоре отнеслись к призывам армянской оппозиции более серьезно и сразу начали действовать.

В среду утром появилась информация о вторжении московских армян на территорию посольства РА в России. Правда, информация о вторжении была позднее дипмиссией опровергнута. Однако известно, что полицию на протестующих напустило само руководство посольства. Некоторое время протестующие пытались попасть на прием, но их не пропустили, а затем вызвали полицию. Были задержаны несколько человек.

А вот представителям диаспоры во Франции удалось не только словами, но и действиями продемонстрировать ненависть к главе ереванского режима.

Как сообщает Lragir, марсельские армяне вторглись в армянское консульство, сорвали портрет Сержа Саргсяна со стены и сожгли его.

Подобные акции протеста в ответ на призыв Пашиняна к диаспоре, продолжаются, по информации армянских СМИ, и в других странах.

Зульфугар Ибрагимов

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