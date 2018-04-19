Азербайджан демонстрирует уверенную политику госуправления

За последние 15 лет Азербайджан демонстрирует уверенную политику государственного управления

Переизбрание Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджана является показателем волеизъявления всего азербайджанского народа, его однозначного доверия государственной политике, которая проводится на протяжении последних пятнадцати лет, ускоривших динамичное развитие страны.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фуад Мурадов.

18 апреля в Милли Меджлисе прошла инаугурация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В церемонии инаугурации приняли участие официальные лица Азербайджанского государства, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи Президента.

По словам депутата, за этот период Азербайджана продемонстрировал уверенную внешнюю и внутреннюю политику государственного управления в регионе и мире.

"На сегодняшней инаугурации Президента Азербайджана господин Ильхам Алиев выступил с большой программной речью, отметив главные приоритеты развития государства относительно будущего Азербайджана, в частности о том, как должны претворяться в жизнь реформы. Особенно он коснулся вопроса, связанного с территориальной целостностью нашей страны, отметив, что Азербайджан занимает четкую позицию по нему, о том, что мировым сообществом подготовлена нормативная база по ситуации в Нагорном Карабахе, что архиважно. Затрагивая фактор армянской захватнической политики, хочется особенно отметить колоссальную разницу в политической ситуации в Армении и Азербайджане. Реальность такова, что сегодня в Армении внутриполитическая ситуация плачевна, проливается кровь, идут клановые разборки внутри страны, правящий режим проводит террор в отношении мирного населения.

На этом фоне в Азербайджане цивильная и спокойная обстановка, прошла инаугурация главы государства. Президент посетил Площадь флага, в честь него раздавались артиллерийские залпы, народ пришел на площадь с тем, чтобы поддержать и поздравить главу государства с его безоговорочной победой на выборах. Лично я благодарен Президенту Азербайджана за то, что он оценил потенциал нашей страны и в своем сегодняшнем выступлении придал большую значимость нашей сегодняшней молодежи. Это говорит о том, что у нас впереди очень хорошее будущее. Президент заявил о том, что мы должны внедрять и углублять продвинутые технологии, говорил о запуске третьего спутника, о том, что развитие современных технологий представляет большую важность для страны, о необходимости продолжения реформ с тем, чтобы они охватили многие сферы экономики.

Несомненно, эти успехи и достижения стали возможны благодаря тому, что народ Азербайджана поддерживает нынешний государственный курс Президента Ильхама Алиева, заложенный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Основные тезисы сегодня были озвучены Президентом Азербайджана, и я думаю, что в будущем мы постараемся претворять в жизнь все цели и задачи, поставленные нашим государством", - подытожил парламентарий.

Матанат Насибова